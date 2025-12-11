María Corina Machado llega a Oslo tras meses en la clandestinidad: “Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano”

La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, hizo su primera aparición pública en 11 meses la madrugada de este jueves en Oslo, Noruega.

Tras un viaje secreto, Machado llegó tarde para asistir a la ceremonia para recibir el premio Nobel de la Paz, que fue tomado por su hija Ana Corina Sosa.

Un centenar de seguidores la esperaron cantando y gritando consignas por su país para verla saludar desde el balcón del Grand Hotel , un gesto que suelen hacer los laureados con el Nobel de la Paz en la capital noruega.

María Corina Machado: “Lo llevaré de vuelta a Venezuela”

“Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de vuelta a Venezuela en el momento oportuno. Por supuesto, no diré cuándo”, declaró María Corina Machado a la prensa en Oslo.

Getty Images | María Corina Machado en una conferencia de prensa en Oslo / ODD ANDERSEN Ampliar

Previamente, declaró a la emisora BBC: “ Por supuesto que voy a regresar . Sé exactamente los riesgos que corro”.

“El gobierno venezolano dice que soy terrorista y que tengo que pasar el resto de mi vida en la cárcel, y me buscan. Así que salir de Venezuela hoy, en estas circunstancias, es muy, muy peligroso”, admitió la líder de la oposición venezolana.