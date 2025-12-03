Detienen a cuatro extranjeros tras persecución nocturna en Recoleta: portaban cuatro armas de fuego
Los detenidos habrían efectuado disparos contra una vivienda en el mismo sector, según reportó Carabineros.
Carabineros detuvo a cuatro ciudadanos extranjeros luego de una persecución policial en el sector de Arzobispo Valdivieso con calle Puma, en la comuna de Recoleta.
Según información policial, el operativo se inició tras denuncias por disparos injustificados en la vía pública contra una vivienda del sector.
El vehículo en el que huían los involucrados ingresó a una calle sin salida, permitiendo su captura. En el procedimiento se incautaron cuatro armas de fuego que estaban al interior del automóvil.
Carabineros informó que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para su control de detención.
