;

Lluvias y tormentas eléctricas en la región Metropolitana: a esta hora comienzan las precipitaciones hoy

Revisa cómo estará el tiempo durante este jueves en Santiago.

Juan Castillo

Imagen referencial.

Imagen referencial. / sarayut Thaneerat

Con una fría mañana e incluso lloviznas en algunos sectores comenzó este jueves 11 de diciembre en Santiago, jornada que estará marcada por las lluvias en la capital.

Esto porque según el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital tendrá cielos mayormente cubiertos, donde la máxima alcanzará los 28 grados.

Sin embargo, en sectores cordilleranos se proyectan chubascos aislados e incluso probables tormentas eléctricas.

Revisa también:

ADN

Lluvias y tormentas eléctricas en la región Metropolitana: a esta hora comienzan las precipitaciones hoy

La DMC detalla que las lluvias caerán durante la tarde de este jueves en el sector de San José de Maipo.

El pronóstico incluye cielos nublados y probables tormentas eléctricas, donde estas últimas se podrían extender a otras zonas de la región Metropolitana.

En tanto, el portal Accuweather señala que la lluvia iniciará desde las 15:00 horas, y debería concluir cerca de las 18:00 horas.

ADN

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad