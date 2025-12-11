Con una fría mañana e incluso lloviznas en algunos sectores comenzó este jueves 11 de diciembre en Santiago, jornada que estará marcada por las lluvias en la capital.

Esto porque según el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital tendrá cielos mayormente cubiertos, donde la máxima alcanzará los 28 grados.

Sin embargo, en sectores cordilleranos se proyectan chubascos aislados e incluso probables tormentas eléctricas.

Lluvias y tormentas eléctricas en la región Metropolitana: a esta hora comienzan las precipitaciones hoy

La DMC detalla que las lluvias caerán durante la tarde de este jueves en el sector de San José de Maipo.

El pronóstico incluye cielos nublados y probables tormentas eléctricas, donde estas últimas se podrían extender a otras zonas de la región Metropolitana.

En tanto, el portal Accuweather señala que la lluvia iniciará desde las 15:00 horas, y debería concluir cerca de las 18:00 horas.