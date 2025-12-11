Supercopa Chilena 2026: estos serán los cruces en el nuevo formato / ANFP

Con el desarrollo de la final 2025 de la Copa Chile, que dejó a Huachipato como campeón, se dio por finalizado el año competitivo del balompié nacional.

Sin embargo, con ello ya comienza a proyectarse la próxima temporada, la cual tendrá varias novedades.

Además de la inclusión de un tercer torneo en Primera División, la Copa de la Liga Chilena, también habrá un cambio de formato para la Supercopa.

Esto pues no solo incluirá a los campeones del Campeonato Nacional y la Copa Chile, sino también a los subcampeones de estos torneos, los cuales se medirán entre sí en llaves a partido único.

Con el título de Huachipato en Copa Chile, quedó resuelto que los acereros se estrenarán en la Supercopa Chilena ante Universidad Católica, segundo del torneo nacional.

Por ende, el monarca del fútbol chileno, Coquimbo Unido, enfrentará a Deportes Limache. Del vencedor de ambas llaves saldrán los finalistas que resolverán al primer campeón de la próxima temporada.

La Supercopa Chilena 2026 está programada para disputarse entre el 21 y 24 de enero, una semana antes que arranque la Primera División 2026. Lo único que falta por zanjar es la sede del torneo, con Coquimbo corriendo con ventaja para albergar los tres partidos.