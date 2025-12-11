Árbol de Navidad en Plaza de Armas de Coyhaique / Foto X @L30057509

Un árbol de Navidad de 25 metros instalado en la Plaza de Armas de Coyhaique se desplomó este jueves alrededor de las 16:30 horas, menos de una semana después de su inauguración.

La caída se produjo debido a intensos vientos que azotan la zona, con ráfagas de entre 80 y 100 km/h, y que podrían mantenerse por al menos tres días más.

Afortunadamente, el desplome no provocó lesionados ni daños a transeúntes. La estructura, cuyo costo alcanzó los $45 millones de pesos según supo T13, había sido inaugurada el pasado viernes 5 de diciembre por la municipalidad.

Boris Romero, jefe de Emergencias de la Municipalidad de Coyhaique, señaló que “se va a hacer un estudio, se va a revisar la estructura del árbol para ver si se generaron daños internos para ver si podemos volver a instalarlo".

Además, desde la municipalidad aseguraron que las actividades programadas en la plaza continuarán según lo previsto.