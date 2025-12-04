La Comunidad Palestina en Chile encendió este jueves su tradicional árbol de Navidad, esta vez iluminado con más de 70 mil luces, cada una simbolizando a una víctima del conflicto entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza.

La ceremonia marcó el último acto de este tipo durante la actual administración y estuvo cargada de mensajes políticos y humanitarios.

El evento estaba originalmente previsto para contar con la presencia del Presidente Gabriel Boric, quien finalmente no asistió por motivos personales. En su representación acudió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien reafirmó el compromiso del Gobierno con la causa palestina y volvió a calificar como genocidio la situación en Gaza.

“El silencio no puede convertirse en indiferencia ni en desmemoria”, señaló el secretario de Estado, quien además transmitió un mensaje enviado por el Mandatario.

“Este es un momento apropiado para decir con claridad: no dejemos de hablar de Palestina”, expresó el titular del Interior.

El ministro Elizalde enfatizó que mantener la discusión pública es también una forma de apoyar las urgentes necesidades humanitarias en la Franja, entre ellas el acceso a servicios básicos, la crisis alimentaria y la reconstrucción de viviendas, hospitales y escuelas.

En la misma línea, el ministro aseguró que Chile continuará apoyando los esfuerzos internacionales para visibilizar las violaciones a los derechos humanos registradas en Gaza y Cisjordania.

El presidente de la Comunidad Palestina en Chile, Maurice Khamis, también tomó la palabra e hizo un llamado directo considerando el contexto electoral que enfrenta el país. “Sea quien sea el próximo presidente o presidenta, esperamos que Chile mantenga una postura firme y coherente. Lo que ocurre en Gaza y Cisjordania son crímenes de guerra que el mundo no puede seguir ignorando”, afirmó.

La ceremonia concluyó con un minuto de silencio, seguido del encendido del árbol, que quedó completamente iluminado como símbolo de memoria, resistencia y esperanza para las miles de familias afectadas por el conflicto.