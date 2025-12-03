La ruptura entre Valentina Roth y Miguel de la Fuente sigue generando repercusiones. Aunque la bailarina confirmó hace pocos días el fin de su matrimonio, nuevas declaraciones del odontólogo han encendido la polémica, apuntando a un supuesto engaño como detonante del quiebre.

En redes sociales, la influencer explicó que la relación terminó hace más de un mes. “Yo quiero que entiendan, que aunque con Miguel hayamos terminado, terminamos como a mediados de octubre (...) Sí, es verdad, tratamos de llevar la fiesta en paz, buena onda por nuestras niñas, y no quiero que le tiren mala onda“, expresó en su cuenta.

Sin embargo, la controversia se intensificó cuando Cecilia Gutiérrez compartió en Instagram un mensaje atribuido a De la Fuente: “Siempre voy a luchar por mis hijas, pero no puedo perdonar a una persona que me engañó”. En otra interacción con un usuario, el profesional agregó: “No puedo volver con alguien que falta a la verdad, a esa gente la prefiero lejos de mi vida”.

Ante estos dichos, la periodista consultó a la exchica Yingo, quien respondió escuetamente: “Pregúntale a Miguel, yo no tengo nada que explicar, no es así, pero no sé cuáles son las motivaciones de él para decir algo así”.

Posteriormente, la panelista de Primer Plano contactó al odontólogo, quien señaló que la bailarina “les puede contar con muchísimos más lujo y detalle lo que pasó, yo no estoy en condiciones de mantener una relación así, no va con los valores que me enseñaron en mi casa”.

Valentina Roth hizo frente a los dichos de Miguel de la Fuente

Ese mismo día, en Hay que decirlo, Vale Roth entregó su versión sobre la separación. “Lo confirmé para que no le escriban en redes sociales, porque eso como que me preocupa, como que no le tiren hate, porque eso le puede influir en su trabajo. Y como es el papá de mis niñas, yo quiero que le vaya bien”, declaró.

Consultada sobre cómo se produjo el quiebre, explicó: “En buena, pero ahora debo ver todos los temas legales que conlleva la separación, por eso hay que cuidar lo que uno dice en redes sociales, lo que diga él, lo que hablamos frente a nuestras hijas, porque al final todo repercute en los niños”.

Añadió que “la idea es llevar la fiesta en paz y tranquilidad por las niñas. Acá no es un pololeo, ni se terminó un pololeo, tenemos hijas. Entonces tengo que ser muy cuidadosa con lo que hablo, de hecho por temas legales tampoco ni yo ni él podemos hablar del otro”.

Sobre las razones del desgaste, la influencer reflexionó: “Yo creo que, ¿sabes lo que nos pasó? Como quedé embarazada al tiro, yo con suerte salí, no viajamos, no hicimos nada (...) Entonces, como que nos faltó eso, pololear. Quedé embarazada como a los dos meses, después otra guagua, entonces se fue ahí como un poquito desgastando”.

Finalmente, cerró con un mensaje conciliador: “No tengo nada malo que decir de él, puras flores y que le vaya la raja, porque necesito que le vaya bien para mis niñas, obvio, por eso tirarle toda la buena onda (...) Yo tengo que proteger al padre mis niñas, obvio, y él también me tiene que proteger a mí”.