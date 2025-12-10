;

Violenta encerrona a familia en Santiago Centro: carabinero de civil intentó frustrar asalto a disparos

Una familia con dos niños fue abordada por siete encapuchados en calle República. Un capitán de Carabineros que pasaba por el sector intentó frustrar el asalto.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

25 de octubre de 2025/ESTACIÓN CENTRALFOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

25 de octubre de 2025/ESTACIÓN CENTRAL FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Durante este martes por la noche, una violenta encerrona afectó a una familia que se desplazaba por calle República, casi al llegar a la Alameda, en Santiago Centro.

Sin embargo, el asalto fue presenciado por un capitán de Carabineros que iba en su vehículo particular y que intentó impedir el delito, produciéndose disparos en el lugar.

De acuerdo a los antecedentes, el hecho ocurrió alrededor de las 23:30 horas, cuando un furgón se detuvo frente al automóvil de la familia y siete sujetos encapuchados, armados con pistolas, bajaron para intimidarlos.

Concretamente, en el vehículo iban un conductor, su esposa y sus hijos menores de edad, quienes fueron amedrentados por los antisociales.

En ese contexto, el capitán de Carabineros descendió de su auto particular al ver el asalto e hizo uso de su arma para intentar repeler el robo.

Por su parte, los desconocidos también efectuaron disparos para amedrentar, tras lo cual escaparon en dos autos: el furgón en el que llegaron y el vehículo robado a la familia, que minutos antes había salido de una pizzería del sector.

Los detalles

Una testigo que auxilió a la familia relató que los niños no querían abandonar el auto por el miedo: “No querían bajar los niños y ella gritaba. Tomó a la niña de los pies y la sacó, y el niño bajó solo y empezó la pelea”.

“Ellos se defendieron mucho, pero fueron demasiado violentos. Como no querían dejar su vehículo, dispararon dos balazos y ahí arrancaron y después dispararon el otro”, detalló.

La misma testigo indicó que el carabinero intervino después, pero que no pudo hacer nada. “Él le disparó al auto, pero ya habían arrancado”, agregó.

Carabineros quedó a cargo de las diligencias para dar con la banda involucrada.

