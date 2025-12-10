Violenta encerrona a familia en Santiago Centro: carabinero de civil intentó frustrar asalto a disparos

Durante este martes por la noche, una violenta encerrona afectó a una familia que se desplazaba por calle República, casi al llegar a la Alameda, en Santiago Centro.

Sin embargo, el asalto fue presenciado por un capitán de Carabineros que iba en su vehículo particular y que intentó impedir el delito, produciéndose disparos en el lugar.

De acuerdo a los antecedentes, el hecho ocurrió alrededor de las 23:30 horas, cuando un furgón se detuvo frente al automóvil de la familia y siete sujetos encapuchados, armados con pistolas, bajaron para intimidarlos.

Concretamente, en el vehículo iban un conductor, su esposa y sus hijos menores de edad, quienes fueron amedrentados por los antisociales.

En ese contexto, el capitán de Carabineros descendió de su auto particular al ver el asalto e hizo uso de su arma para intentar repeler el robo.

Por su parte, los desconocidos también efectuaron disparos para amedrentar, tras lo cual escaparon en dos autos: el furgón en el que llegaron y el vehículo robado a la familia, que minutos antes había salido de una pizzería del sector.

Los detalles

Una testigo que auxilió a la familia relató que los niños no querían abandonar el auto por el miedo: “No querían bajar los niños y ella gritaba. Tomó a la niña de los pies y la sacó, y el niño bajó solo y empezó la pelea”.

“Ellos se defendieron mucho, pero fueron demasiado violentos. Como no querían dejar su vehículo, dispararon dos balazos y ahí arrancaron y después dispararon el otro”, detalló.

La misma testigo indicó que el carabinero intervino después, pero que no pudo hacer nada. “ Él le disparó al auto, pero ya habían arrancado ”, agregó.

Carabineros quedó a cargo de las diligencias para dar con la banda involucrada.