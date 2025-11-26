Joven estudiante de Arica pasó 95 días preso por error: víctima de encerrona lo acusó de un delito que nunca cometió

En libertad quedó un joven de 20 años, estudiante de Ingeniería, después de pasar 95 días en prisión preventiva por un delito en el que no tuvo relación. La defensa presentó una pericia de georreferenciación que mostró que no estuvo en el lugar donde ocurrió una encerrona en Arica durante la madrugada del 20 de agosto.

Según explicó su defensa a LUN, esa noche el joven estaba con dos amigos en una plaza detrás del Agro de Santa María, en Arica. Estuvieron allí hasta cerca de las tres de la mañana, cuando fue detenido sorpresivamente.

“Empezamos a escuchar varias patrullas, no sabíamos qué estaba pasando. Cuando intentamos movernos, una patrulla pasó frente a nosotros, un carabinero bajó, nos apuntó y nos detuvo sin ningún motivo”, relató.

En concreto, unas horas antes, una mujer había denunciado a Carabineros que tres personas la asaltaron y le robaron su auto. Entregó una primera descripción y, tras una persecución, dos sospechosos fueron detenidos. Luego, la víctima cambió su versión y dijo que los responsables serían “entre cinco y seis”, lo que amplió la búsqueda policial.

En ese contexto, una patrulla se cruzó con el futuro ingeniero y sus amigos dentro de un auto y los detuvo como si ellos completaran el grupo de fugitivos. “Incluso la víctima realizó un reconocimiento y por eso es que terminan en prisión preventiva”, indicó el abogado defensor Claudio González.

El joven estuvo 95 días en la cárcel de Arica . La defensa pidió una pericia a la PDI para revisar la ubicación del celular de Cristóbal entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de agosto. Esto mostró que él y sus amigos permanecieron siempre en el mismo punto.

“El informe indica que estos chicos estuvieron entre las 23.40 horas y las 03.40 horas, más o menos, en el mismo lugar. Nunca se movieron del sector. Gracias a esa pericia, que finalmente comprobó que Cristóbal jamás estuvo en el lugar del delito, los tres chicos lograron salir en libertad”, enfatizó González.