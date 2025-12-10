Ataque armado en Recoleta deja un hombre muerto y una mujer grave: víctimas fueron baleadas desde un auto

Durante este martes en la noche, un ataque a tiros dejó a un hombre muerto y a una mujer en estado grave en la comuna de Recoleta.

El hecho ocurrió en calle Rengifo, casi en la esquina con Olivos, donde desconocidos dispararon desde un vehículo en movimiento contra ambas personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo a información policial, vecinos trasladaron a las víctimas en un auto particular hasta la Clínica Dávila.

En el centro asistencial se confirmó la muerte del hombre , mientras que la mujer quedó internada bajo pronóstico reservado. Ambos serían de nacionalidad extranjera, según los primeros antecedentes.

La PDI quedó a cargo de las diligencias y no se descarta que se trate de un incidente asociado al tráfico de drogas, hipótesis que deberá ser determinada durante el avance de la investigación.