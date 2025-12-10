;

Ataque armado en Recoleta deja un hombre muerto y una mujer grave: víctimas fueron baleadas desde un auto

Las dos personas, ambas de nacionalidad extranjera, fueron trasladadas por vecinos hasta la Clínica Dávila.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Carabineros de Chile

Carabineros de Chile / Oscar Guerra

Durante este martes en la noche, un ataque a tiros dejó a un hombre muerto y a una mujer en estado grave en la comuna de Recoleta.

El hecho ocurrió en calle Rengifo, casi en la esquina con Olivos, donde desconocidos dispararon desde un vehículo en movimiento contra ambas personas que se encontraban en el lugar.

Revisa también:

ADN

De acuerdo a información policial, vecinos trasladaron a las víctimas en un auto particular hasta la Clínica Dávila.

En el centro asistencial se confirmó la muerte del hombre, mientras que la mujer quedó internada bajo pronóstico reservado. Ambos serían de nacionalidad extranjera, según los primeros antecedentes.

La PDI quedó a cargo de las diligencias y no se descarta que se trate de un incidente asociado al tráfico de drogas, hipótesis que deberá ser determinada durante el avance de la investigación.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad