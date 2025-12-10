;

Dos hermanos mueren electrocutados tras encender la luz en una piscina particular en O’Higgins

Los jóvenes, de 12 y 18 años, murieron tras recibir una descarga eléctrica en los camarines.

Javiera Rivera

Matías Llanca

Una fuerte conmoción afecta a la localidad de Chancón, en la comuna de Rancagua, Región de O’higgins, luego de la muerte de dos hermanos —un niño de 12 años y una joven de 18— que fallecieron tras recibir una descarga eléctrica en una piscina particular.

Según antecedentes policiales, ambos habían estado nadando en una piscina perteneciente a un conocido. Al salir del agua, se dirigieron a los camarines del recinto y, en ese momento, el menor habría encendido la luz del lugar, recibiendo una descarga eléctrica.

Su hermana, al intentar socorrerlo, también resultó electrocutada.

Al respecto, el comisario Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, señaló que los primeros peritajes permiten delinear un escenario preliminar de lo ocurrido.

“A partir de la inspección ocular del sitio del suceso y el reconocimiento externo de los cuerpos, se pudo establecer que el menor recibió una descarga eléctrica en una dependencia colindante a la piscina, donde fue auxiliado por la adolescente”, explicó.

Ambos hermanos fueron trasladados rápidamente hasta el Hospital Regional de Rancagua Dr. Franco Ravera, pero ingresaron sin vida.

Peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI y de la Brigada de Homicidios continúan investigando las condiciones eléctricas del recinto y realizando exámenes adicionales para determinar la causa exacta de la muerte.

