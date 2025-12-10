;

Tras su negativo año en Iquique y Unión Española: Miguel Ramírez se acerca a la banca de otro club chileno

El técnico nacional es el principal candidato para asumir el banquillo de un equipo de la Primera B.

Daniel Ramírez

Tras su negativo año en Iquique y Unión Española: Miguel Ramírez se acerca a la banca de otro club chileno / MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIA UNO

Este 2025, Miguel Ramírez vivió uno de sus años más difíciles como DT. En el primer semestre no le fue bien con Deportes Iquique y en la segunda mitad del año fracasó en su intento por salvar a Unión Española del descenso. Al final, ambos elencos perdieron la categoría y bajaron a la Primera B.

Ahora, el técnico nacional se encuentra sin club, pero su nombre ya empezó a sonar en otro equipo de nuestro país. Según informó el sitio Primerabchile.cl, “Cheíto” es el principal candidato para asumir la banca de Deportes Copiapó.

La dirigencia del “León de Atacama” busca entrenador para reemplazar a Hernán Caputto, quien ya tiene un acuerdo con Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno.

De acuerdo a la fuente citada, Ronald Fuentes, Gerardo Silva y Héctor Almandoz también estarían en la carpeta del cuadro copiapino, pero Miguel Ramírez será el primero en la lista para dirigir al conjunto norteño en la temporada 2026.

