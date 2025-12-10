Coquimbo Unido elige a su nuevo DT tras la salida de Esteban González: pasó por la U y viene de dirigir en Primera B
El campeón del fútbol chileno definió quién será su técnico para la próxima temporada, en la que defenderá el título del torneo local y jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores.
El campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, ya comienza a pensar en lo que será el 2026, año en el que deberá defender el título conseguido esta temporada y donde además disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Luego de la partida de Esteban González al Querétaro de México, la dirigencia del cuadro pirata se avocó rápidamente a buscar un nuevo entrenador y ya tendría definido a su reemplazante para afrontar los exigentes desafíos del próximo año.
Revisa también:
Según información de ADN Deportes, Hernán Caputto será el nuevo técnico de Coquimbo Unido. El estratega nacional firmará contrato por un año y viajará en los próximos días a la Cuarta Región para empezar a trabajar en el armado del plantel.
Caputto, de 51 años, viene de dirigir a Deportes Copiapó en la Primera B, donde se quedó con el subcampeonato de la fase regular y quedó en el camino en las semifinales de la Liguilla de Ascenso.
El exentrenador de la selección chilena Sub 17 también cuenta con pasos por Universidad de Chile y Ñublense, por lo que esta será su segunda experiencia en Primera División.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.