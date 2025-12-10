;

Coquimbo Unido elige a su nuevo DT tras la salida de Esteban González: pasó por la U y viene de dirigir en Primera B

El campeón del fútbol chileno definió quién será su técnico para la próxima temporada, en la que defenderá el título del torneo local y jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, ya comienza a pensar en lo que será el 2026, año en el que deberá defender el título conseguido esta temporada y donde además disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Luego de la partida de Esteban González al Querétaro de México, la dirigencia del cuadro pirata se avocó rápidamente a buscar un nuevo entrenador y ya tendría definido a su reemplazante para afrontar los exigentes desafíos del próximo año.

Según información de ADN Deportes, Hernán Caputto será el nuevo técnico de Coquimbo Unido. El estratega nacional firmará contrato por un año y viajará en los próximos días a la Cuarta Región para empezar a trabajar en el armado del plantel.

Caputto, de 51 años, viene de dirigir a Deportes Copiapó en la Primera B, donde se quedó con el subcampeonato de la fase regular y quedó en el camino en las semifinales de la Liguilla de Ascenso.

El exentrenador de la selección chilena Sub 17 también cuenta con pasos por Universidad de Chile y Ñublense, por lo que esta será su segunda experiencia en Primera División.

