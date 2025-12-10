“Su falta de humanidad es impresionante”: hijos de víctima de Krassnoff critican a Kast por no descartar indulto a criminal
En el debate Anatel, el candidato insinuó su postura sobre posibles indultos a condenados por violaciones a los DD.HH. Tras esto, Jeannette Jara recordó el caso de Cecilia Bottai.
Los hijos de Cecilia Bottai, víctima de las torturas de Miguel Krassnoff, emplazaron a José Antonio Kast por no descartar indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Fue en el debate organizado por Anatel que el candidato presidencial dijo que jamás indultaría a un condenado por delitos sexuales a niños, pero dejó entrever su postura sobre potenciales indultos a presos por violaciones a los derechos humanos.
Ante esto, Jeannette Jara recordó a Cecilia Bottai: “Cuando se plantea indultar a alguien por razones humanitarias como Krassnoff, no puedo dejar de acordarme del caso de una mujer que le sobrevivió y que comentó a través de una carta en el diario La Segunda cómo el mismo Krassnoff le ponía en su vagina corriente y le decía ‘para tu guagüita’”.
“Su falta de humanidad es impresionante”
A través de un posteo en Instagram, Valentina Bustos Bottai y Rodrigo Bustos Bottai reaccionaron a la mención de su madre: “Gracias por visibilizar, y que estos crímenes cometidos no queden en el olvido ni en la impunidad”.
“Como hijos, y como familia, nos parece impresentable que el candidato Kast no haya sido capaz durante toda la campaña de descartar un indulto a Krassnoff, el peor criminal de la historia de Chile. Su incoherencia y falta de humanidad son impresionantes”, concluyeron.
