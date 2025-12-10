Lo indignó: El durísimo cruce post debate Anatel de José Antonio Kast y Fernando Lasalvia

Salió del debate Anatel directo al punto de prensa. Y ahí, José Antonio Kast terminó indignado con uno de los periodistas.

Esto porque, Fernando Lasalvia, reportero de El Ciudadano y Nadie se Salvia, le lanzó la primera interrogante del momento de una forma más que irónica.

“Una de las cosas que se habló harto fue de su ranking musical en la franja... quería saber si se le ocurrió alguna vez poner a Los Abuelos de la DINA, con su tema Mil horas como perro. Con mucho respeto a los perros por compararlos con esos abuelos. ¿Decidió alguna vez liberar esa canción de los abuelos aunque hayan violado los derechos de autor?“, le dijo.

Frente a eso, Kast manifestó de inmediato su molestia, indicando que hacía un “mal humor” y que no le iba a contestar.

