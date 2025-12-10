;

FOTOS. Don Francisco como invitado estelar y los tensos comerciales: Lo que no se vio del controvertido debate Anatel entre Jara y Kast

Los candidatos tuvieron un intenso cara a cara donde pasaron varias cosas detrás de cámara.

Soledad Reyes

Don Francisco como invitado estelar y los tensos comerciales: Lo que no se vio del controvertido debate Anatel entre Jara y Kast

Fue un debate donde los candidatos tuvieron un intenso cara a cara. El último encuentro, antes de las elecciones del próximo domingo, entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, fue una instancia llena de controversias.

Pero más allá de lo que se vio en pantalla, en la terraza de TVN todos los acompañantes de los candidatos vieron el encuentro acompañados de un rico cóctel.

Una instancia donde estuvieron personajes como Bombo Fica Carolina Tohá e Ignacio Achurra por Jara, y Mara Sedini, Johannes Kaiser y Rodolfo Carter por Kast.

Mientras, dentro del estudio, solo había invitados muy especiales. Uno de ellos fue nada menos que Don Francisco, convidado por Anatel como uno de los privilegiados de estar en el lugar.

ADN

El animador, que no pudo hacer su programa Las Caras de la Moneda con los postulantes debido a la negativa de Kast, sí recibió el saludo de éste, que se acercó apenas lo vio.

Junto a él, también se permitió que ingresara una delegación internacional que vino a observar cómo se hacen los debates en nuestro país.

ADN

En tanto, si en la transmisión en vivo la cosa estaba tensa, en comerciales aún más, ya que los candidatos “ni se miraban”, según un testigo, e incluso en una de las idas a comerciales se pudo ver cómo Jeannette Jara se paraba y alejaba rápidamente de José Antonio Kast, dando cuenta de lo intenso que estuvo.

ADN

