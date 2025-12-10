;

La contradicción de Kaiser: acusa a Jara de “mentir” sobre empadronamiento de migrantes, pero su programa sí lo incluía

En el debate presidencial Anatel, la abanderada oficialista mencionó la propuesta durante una interpelación a José Antonio Kast. “¿Tú no lo vas a apoyar en esa idea?”, preguntó.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, acusó de “mentir” a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, luego de que ella se refiriera a su programa en el debate organizado por Anatel.

Durante una interpelación a José Antonio Kast, Jara mencionó que Kaiser —quien respalda la candidatura del abanderado republicano— proponía empadronar a los migrantes en situación irregular en el país.

“Fíjate que Kaiser, que te apoya, también en su programa propone un empadronamiento. ¿Eso significa que tú no lo vas a apoyar en esa idea a él?”, preguntó Jeannette Jara.

Jeannette Jara estuvo en lo correcto

Al respecto, Johannes Kaiser respondió mediante sus redes sociales: “Jara miente, de nuevo. En mi programa no se propuso jamás un empadronamiento…”.

Pero en la página 87 de lo que fue su programa, dentro del apartado “Primer eje de trabajo: la seguridad y migraciones” se proponía que “será necesario el empadronamiento de inmigrantes en nuestras fronteras. Al no existir certeza de identidad, se necesita generar una base de datos propia”.

