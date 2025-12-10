La contradicción de Kaiser: acusa a Jara de “mentir” sobre empadronamiento de migrantes, pero su programa sí lo incluía

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, acusó de “mentir” a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, luego de que ella se refiriera a su programa en el debate organizado por Anatel.

Durante una interpelación a José Antonio Kast, Jara mencionó que Kaiser —quien respalda la candidatura del abanderado republicano— proponía empadronar a los migrantes en situación irregular en el país.

“Fíjate que Kaiser, que te apoya, también en su programa propone un empadronamiento. ¿Eso significa que tú no lo vas a apoyar en esa idea a él?”, preguntó Jeannette Jara.

Jeannette Jara estuvo en lo correcto

Al respecto, Johannes Kaiser respondió mediante sus redes sociales: “Jara miente, de nuevo. En mi programa no se propuso jamás un empadronamiento…”.

Jara miente, de nuevo. En mi programa no se propuso jamás un empadronamiento o regularización de inmigrantes ilegales. — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) December 10, 2025