“Hay que hacerse cargo de la situación”: Fernando Ortiz apunta a seguir en Colo Colo pese a no clasificarse a Copa Sudamericana

El entrenador acusó el golpe de la derrota ante Audax Italiano y quedó a la espera de lo que zanje la directiva.

Carlos Madariaga

“Hay que hacerse cargo de la situación”: Fernando Ortiz apunta a seguir en Colo Colo pese a no clasificarse a Copa Sudamericana / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Tras quedar fuera de la Copa Sudamericana, algunos de los dardos apuntaron al entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, quien no ocultó su desazón tras la derrota con Audax Italiano.

“Todos vimos lo que fue el partido durante los 95 minutos. Se intentó, se buscó, pero no pudimos abrir el marcador, salvo faltando muy poco”, dijo, junto con explicar las ausencias que se vieron en la citación, además de la suplencia de Arturo Vidal.

“Mauricio Isla se intoxicó el sábado, Erick Wiemberg tuvo un problema familiar. Del resto, pongo en el campo lo que yo considero es lo mejor para enfrentar cada partido”, comentó, lamentando el hecho de no haber cumplido la meta trazada en su arribo a Colo Colo.

“Hay que hacerse cargo de la situación, no se cumplió el objetivo, esa es la realidad”, dijo el argentino, que se expresó seguro de continuar.

“No soy el que decide sobre eso, pero tengo bien en claro que quiero continuar más que nunca”, cerró Fernando Ortiz.

Mañana lunes, el plantel y cuerpo técnico de Colo Colo está citado ya para el cierre de temporada, donde podría haber novedades en torno a la continuidad o no del DT en el club.

