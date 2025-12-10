“¿Sacaría a su guagua a pasear a las 2 de la mañana?”: Kast sigue aludiendo al Presidente Gabriel Boric y plantea un irónico ‘desafío’ en seguridad

;

El candidato de la oposición reacciona a los videos donde se ve al mandatario paseando por las calles de la capital.

José Campillay

José Antonio Kast sigue dando de qué hablar por las críticas al actual Gobierno y en especial al Presidente Gabriel Boric, esta vez, tomando la estrategia para abordar el tema de la seguridad en el país.

Con un tono desafiante para poner en duda las condiciones de Chile en esta materia, el candidato de ultraderecha abordó las recientes declaraciones del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien había advertido sobre la “explotación del miedo como estrategia electoral” tras el debate televisivo de Anatel.

Entre sus declaraciones, el representante de la oposición aludió a las salidas que mantiene libremente el mandatario por algunas calles de la capital, instándolo a ir un paso más y exponerse a otro tipo de situaciones y escenarios.

Sí, el Presidente fue a la Plaza Brasil y caminó tranquilamente… ¿A las 2 de la mañana? ¿iba solo?”, planteó con cierta ironía.

Pero Kast fue más ácido y presentó un contexto que involucra a la hija de cinco meses del jefe de Estado: “¿El Presidente sacaría a su guagua a pasear en el coche, solo, a las 2 de la mañana a la Plaza Brasil?”.

“A lo mejor él va, porque dice ‘soy valiente’, pero ¿Arriesgaría a su hija? Eso es lo que viven los chilenos hoy día”, agregó con tono crítico, llevando la discusión a un escenairo más extremo para reflexionar sobre la seguridad.

Así, las declaraciones del líder republicano reavivan el enfrentamiento político con el Gobierno más allá de su posición como candidato presidencial, reafirmando su postura crítica y pretendiendo exponer las preocupaciones de la ciudadanía.

