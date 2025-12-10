;

ADN Hoy. Francisco Vidal y último debate de los candidatos: “Quedó claro el planteamiento de Jara, mientras que Kast tuvo algunas dudas”

En diálogo con ADN Hoy, el vocero del comando de la abanderada oficialista señaló que es “inviable” la propuesta del candidato republicano en migración.

El vocero de la campaña de Jeannette Jara, Francisco Vidal, se refirió en diálogo con ADN Hoy al debate presidencial de Anatel entre la abanderada oficialista y José Antonio Kast, de cara al balotaje.

En detalle, el exministro sostuvo que en este último cara a cara hubo “mucha interrupción de lado a lado. Yo me desesperé, en la segunda parte sobre todo. La primera y la tercera bien”.

Eso sí, destacó que “hay cosas que quedaron más claras, como la reivindicación de José Antonio Kast de la expulsión, o sea, estamos hablando de 300 mil migrantes ilegales. Yo fui ministro del Interior, y 300 mil personas es literalmente imposible sacarlas”.

“Yo siempre he sido partidario del empadronamiento, porque lo otro es inviable”, comentó Francisco Vidal, coincidiendo con la propuesta de Jeannette Jara.

Francisco Vidal: “José Antonio todavía tuvo algunas dudas”

En esa línea, sostuvo que “tanto en materia de migración como en otras quedó clarísimo, para bien o para mal, el planteamiento de Jara. Queda confuso aún el planteamiento de Kast en migración, en derechos sociales, en el tema de las 40 horas”.

“Más allá de la cosa partidista, de la cosa picante, quién ganó o quién perdió, lo que yo rescato es que en algunos los temas centrales, José Antonio todavía tuvo algunas dudas”, concluyó el exministro.

