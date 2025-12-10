Jose Antonio Kast responde a ministro Cordero por ‘retórica del miedo’: “Vaya solo al Cerro Chuño a las 12 de la noche y camine”

Durante este miércoles, el candidato presidencial José Antonio Kast salió al paso de las críticas del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien calificó como “un gran lapsus” la cifra sobre homicidios que el republicano entregó durante el debate de Anatel, donde habló de 1.200.000 personas asesinadas al año.

“Yo le diría al ministro que vaya solo al Cerro Chuño a las 12 de la noche y que camine. Que vaya a Cerrillos, al campamento más grande de Chile, a ver si está todo tranquilo. Que vaya a cualquier plaza de armas en Chile solo a las 12 de la noche y ver qué es lo que siente un chileno común. El miedo no es inventado”, sostuvo luego de una actividad con deportistas de alto rendimiento.

El candidato añadió que “aquí es como que el ministro habla del miedo como retóricamente”, y defendió que su diagnóstico no es una exageración. “No es retórica que asesinen a un chileno, a un compatriota, cada ocho horas. ¿Y eso qué genera? Miedo. Que es lo primero que le dice cualquier persona en cualquier reunión del tema que sea: ‘tengo miedo, sálvenos’”, dijo.

“Pareciera ser que el ministro eso no lo ha escuchado nunca, porque crearon un Ministerio de Seguridad y no han hecho nada por la seguridad de los chilenos”, apuntó.

Su “lapsus”

Sobre su error en el debate, señaló que “el ministro puede burlarse de un lapsus de un candidato. Efectivamente, un error, lo corregí inmediatamente. Pero su gobierno, el gobierno del actual Presidente, con este ministro de Seguridad, va a ser el gobierno donde más chilenos van a haber muertos asesinados por lejos”.

“Hoy día ya supera las cifras del gobierno de Sebastián Piñera. Y lamentablemente puede que lleguemos al término de este gobierno con más de 5.000 chilenos asesinados, según las cifras oficiales”, añadió.

“El ministro debería cuidar más lo que dice, y sobre todo ahora, que viene una transición. Yo esperaría que el ministro colabore en la transición, que colabore hoy día generando los espacios para corredores humanitarios, para los extranjeros que hoy día están de manera irregular en Chile”, cerró.