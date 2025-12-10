;

VIDEO. La emoción de Jaime García tras ganar la Copa Chile con Huachipato: “Es un pasito más en mi carrera”

“Son sensaciones hermosas, te traen muchos recuerdos, desde cuando uno empezó y hasta dónde termina ahora”, dijo el entrenador chileno luego de alzar el trofeo.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Huachipato tocó el cielo en Rancagua y, por primera vez en su historia, se consagró campeón de la Copa Chile venciendo en una final épica a Deportes Limache.

Jaime García, entrenador de los “Acereros”, se mostró muy emocionado tras terminar la final y, en conversación con la transmisión de TNT Sports, el DT chileno dejó una profunda reflexión sobre su carrera.

“Son sensaciones hermosas, te traen muchos recuerdos, desde cuando uno empezó y hasta dónde termina ahora. Ha sido un camino muy largo. Dentro de ese camino siempre te dicen: ‘¿Podrá? ¿Tiene esto? Le falta eso’. Son tonteras. Esto es la felicidad que marca a un club, sobre todo la Copa Chile, que ellos necesitaban”, comenzó diciendo el ex Ñublense.

Revisa también:

ADN

Acerca de todo lo que pasó antes de conseguir este primer título en su palmarés, comentó: “Es algo muy difícil por todo lo que he pasado, por lo que me costó llegar; esa vuelta larga que di, donde no tienes representante… pero esto es lo que yo quiero. Este camino más largo me va a hacer crecer como persona y eso es lo más importante”.

“Yo comencé hace mucho tiempo y voy pasando etapas. No le tengo que demostrar nada a nadie, mi camino es derecho. Si se comportan bien conmigo, yo voy a ser un profesional siempre. Hay cosas que no cambian en mi vida y así voy a ser siempre”, continuó.

Además, también dejó un mensaje para todos los hinchas: “Gracias a la gente de Huachipato que nos apoyó. Hubo momentos en que no creyeron, pero siempre hubo más personas que sí creyeron en este trabajo, que es difícil, porque vives del resultado: si no ganas, eres malo; si ganas, eres bueno. Siento que es un pasito más en mi carrera”, sentenció García.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad