Huachipato tocó el cielo en Rancagua y, por primera vez en su historia, se consagró campeón de la Copa Chile venciendo en una final épica a Deportes Limache.

Jaime García, entrenador de los “Acereros”, se mostró muy emocionado tras terminar la final y, en conversación con la transmisión de TNT Sports, el DT chileno dejó una profunda reflexión sobre su carrera.

“Son sensaciones hermosas, te traen muchos recuerdos, desde cuando uno empezó y hasta dónde termina ahora. Ha sido un camino muy largo. Dentro de ese camino siempre te dicen: ‘¿Podrá? ¿Tiene esto? Le falta eso’. Son tonteras. Esto es la felicidad que marca a un club, sobre todo la Copa Chile, que ellos necesitaban”, comenzó diciendo el ex Ñublense.

Acerca de todo lo que pasó antes de conseguir este primer título en su palmarés, comentó: “Es algo muy difícil por todo lo que he pasado, por lo que me costó llegar; esa vuelta larga que di, donde no tienes representante… pero esto es lo que yo quiero. Este camino más largo me va a hacer crecer como persona y eso es lo más importante”.

“Yo comencé hace mucho tiempo y voy pasando etapas. No le tengo que demostrar nada a nadie, mi camino es derecho. Si se comportan bien conmigo, yo voy a ser un profesional siempre. Hay cosas que no cambian en mi vida y así voy a ser siempre”, continuó.

Además, también dejó un mensaje para todos los hinchas: “Gracias a la gente de Huachipato que nos apoyó. Hubo momentos en que no creyeron, pero siempre hubo más personas que sí creyeron en este trabajo, que es difícil, porque vives del resultado: si no ganas, eres malo; si ganas, eres bueno. Siento que es un pasito más en mi carrera”, sentenció García.