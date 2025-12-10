El mayor asistidor del Campeonato Nacional 2025: aseguran que figura de Limache interesa a tres equipos chilenos

Deportes Limache juega ahora mismo la final de la Copa Chile ante Huachipato, uno de los partidos más importantes en toda su historia.

Los “Tomateros” viven un 2025 de ensueño, manteniéndose en Primera División en su debut en la categoría, con un plantel humilde, pero que cuenta con mucho talento en ofensiva.

Uno de los que más ha destacado en el ataque del “Cervecero” ha sido Luis Guerra, habilidoso delantero venezolano que, por su gran campaña, ya habría llamado la atención de otros clubes del Campeonato Nacional.

Según información de la página Fichajes Chilenos, Palestino, Audax Italiano y Deportes Concepción mostraron interés en el atacante de 29 años.

En la presente temporada, Guerra jugó 37 partidos con Deportes Limache, en los que convirtió 6 goles y repartió 13 asistencias entre el torneo y la Copa Chile. Con 10 pases de gol en Primera División, fue el jugador que más asistió en la liga.