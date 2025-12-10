Tomás Vodanovic recibe alta médica tras compleja infección y deberá mantener reposo absoluto

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, confirmó este miércoles que fue dado de alta luego de permanecer cuatro días hospitalizado debido a una seria infección que complicó su estado de salud.

El jefe comunal ingresó al recinto asistencial el domingo pasado por un cuadro de flegmón periamigdalino bilateral, una inflamación que, según explicó, estuvo “a punto” de transformarse en un absceso periamigdalino.

El episodio ocurrió a solo días de haber sufrido una lesión en el tendón del recto femoral, a la altura de la cadera.

“Nunca me había lesionado ni quedado hospitalizado en mi vida, y me pasaron las dos cosas en un mes”, escribió en Instagram, donde agradeció los mensajes de apoyo y al equipo médico que lo acompañó durante la recuperación.

Vodanovic detalló que la infección fue controlada a tiempo y que ahora deberá seguir un estricto reposo: “Me indicaron reposo absoluto hasta el viernes y una larga lista de antibióticos, pero feliz y listo para volver”.

El alcalde aseguró que el episodio, pese al susto inicial, le deja un aprendizaje. “Vamos con todo de vuelta, a cuidarnos y seguir las indicaciones. Se vienen semanas cargadas de pega en Maipú”, señaló, confiando en que la peor parte ya quedó atrás.