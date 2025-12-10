;

Jara y Kast definen sus últimos actos públicos y cierres de campaña antes de la segunda vuelta presidencial

Ambas candidaturas realizan encuentros finales este jueves, con convocatorias artísticas y territoriales que buscan reforzar apoyo ciudadano antes del domingo 14.

Martín Neut

Jara - Kast

Jara - Kast

A solo días de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, los comandos de Jeannette Jara y José Antonio Kast afinan los últimos detalles para sus cierres de campaña, instancias que marcarán la despedida oficial de ambos candidatos antes de la veda electoral.

Jara ha desarrollado una ruta de cierres regionales durante la semana, con actividades en Concepción y Puente Alto. Su última convocatoria masiva será este jueves en la región de Coquimbo, donde pretende reunir a sus adherentes en la Plaza Vicuña Mackenna, en pleno Barrio Inglés.

Revisa también:

ADN

El acto, programado para las 18:00 horas, contará con presentaciones de Banda Conmoción, Shamanes Crew y Los Pincheira del Sur. La candidata destacó que enfrentará los días finales “con la misma disciplina, trabajo y optimismo de siempre”.

Cierre de Kast

Kast, por su parte, repetirá la estrategia de despliegue territorial que utilizó en primera vuelta, realizando actividades en distintas zonas del país.

A diferencia del cierre masivo en Santiago que protagonizó anteriormente en el Movistar Arena, esta vez el aspirante del Partido Republicano culminará su campaña en la región de La Araucanía.

El evento también está fijado para las 18:00 horas de este jueves, según la invitación distribuida a sus simpatizantes.

Los dos candidatos buscan así consolidar presencia en regiones y reforzar su conexión con los votantes en el tramo final de la contienda presidencial.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad