Jara y Kast definen sus últimos actos públicos y cierres de campaña antes de la segunda vuelta presidencial

A solo días de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, los comandos de Jeannette Jara y José Antonio Kast afinan los últimos detalles para sus cierres de campaña, instancias que marcarán la despedida oficial de ambos candidatos antes de la veda electoral.

Jara ha desarrollado una ruta de cierres regionales durante la semana, con actividades en Concepción y Puente Alto. Su última convocatoria masiva será este jueves en la región de Coquimbo, donde pretende reunir a sus adherentes en la Plaza Vicuña Mackenna, en pleno Barrio Inglés.

El acto, programado para las 18:00 horas, contará con presentaciones de Banda Conmoción, Shamanes Crew y Los Pincheira del Sur. La candidata destacó que enfrentará los días finales “con la misma disciplina, trabajo y optimismo de siempre”.

Cierre de Kast

Kast, por su parte, repetirá la estrategia de despliegue territorial que utilizó en primera vuelta, realizando actividades en distintas zonas del país.

A diferencia del cierre masivo en Santiago que protagonizó anteriormente en el Movistar Arena, esta vez el aspirante del Partido Republicano culminará su campaña en la región de La Araucanía.

El evento también está fijado para las 18:00 horas de este jueves, según la invitación distribuida a sus simpatizantes.

Los dos candidatos buscan así consolidar presencia en regiones y reforzar su conexión con los votantes en el tramo final de la contienda presidencial.