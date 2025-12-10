Polémica en torno a Yuhui Lee: cocinero chino hace frente a acusaciones por supuesto no pago de sueldos

Yuhui Lee enfrenta una controversia luego de que trabajadores de su local gastronómico instalaran carteles denunciando falta de pago. Las pancartas fueron exhibidas en el frontis del restaurante ¡Ay Qué Lico!, ubicado en San Vicente, región de O’Higgins, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El negocio, que abrió hace casi un año ofreciendo sushi y coctelería de autor, pasó de la expectativa inicial a un escenario marcado por reclamos laborales. Durante el fin de semana, la periodista Cecilia Gutiérrez compartió imágenes del lugar con mensajes como: “¡Ay que lico!, páganos los sueldos y las propinas, sinvergüenza”.

Ante la polémica, el cocinero chino conversó con Página 7 y comentó: “La verdad, yo estoy hace 3 meses en China con mi familia y me sorprendió esta noticia”.

Luego, añadió: “Yo no tengo ningún conflicto con los trabajadores. Yo soy socio en el local, pero no tengo nada que ver con lo administrativo, no veo nada de pagos, nada de administración, nada de eso, ni tampoco manejo del local”.

El cocinero explicó que su función es ser rostro y manejar redes sociales: “Quizás por eso piensan que el responsable soy yo”. Sobre la solución del conflicto, afirmó: “Lo único que te puedo comentar ahora, es que ya se está solucionando todo de la mejor manera para que cada persona pueda salir bien y no se pierda el trabajo (…) Todo ya se está solucionando de manera legal”.

Finalmente, detalló los pasos a seguir: “Estamos conversando con los chicos del local para poder terminar el contrato y poder seguir atendiendo para que no se pierdan los puestos de trabajo”.