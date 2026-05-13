;

Carabineros imputados por muerte de dos hinchas de Colo Colo rompen el silencio: revelan inédita carta

Los dos funcionarios policiales entregaron su primera versión pública mediante una carta escrita a mano, a más de un año de la tragedia.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Los dos Carabineros imputados por la muerte de dos jóvenes hinchas de Colo Colo en las afueras del Estadio Monumental entregaron por primera vez una declaración pública sobre el caso.

El hecho ocurrió el pasado 10 de abril de 2025, en la previa de un partido por Copa Libertadores ante Fortaleza de Brasil.

Hasta ahora, lo sucedido sigue marcado por versiones contrapuestas entre la defensa de los funcionarios y las familias de las víctimas. En ese contexto, los policías, que cumplen arresto domiciliario total en la 28a Comisaría de Fuerzas Especiales, enviaron una carta escrita de puño y letra a la que accedió Mega Investiga.

Revisa también:

ADN

La carta de los carabineros imputados por la tragedia en el Monumental

En el escrito, ambos funcionarios defendieron su actuar durante la jornada en que murieron los dos fanáticos albos. “Tenemos la convicción y tranquilidad de no haber accionado con intención de causar daño alguno ni de haber participado directamente en los hechos que hoy enlutan al país”, señalaron.

La declaración aparece en medio de una investigación que todavía busca establecer responsabilidades y aclarar qué ocurrió en los alrededores del recinto deportivo.

En la misma carta, los imputados también aludieron al impacto personal que les provocó la tragedia. “Como funcionarios policiales y también como personas, padres, hijos y ciudadanos, nos golpea profundamente lo ocurrido en aquella jornada”, expresaron.

Luego, pidieron cautela frente al desarrollo del caso. “Queremos pedir prudencia, respeto y humanidad. Detrás de cada uniforme hay personas que también sufren, reflexionan y cargan emocionalmente con el impacto de una tragedia que jamás hubiésemos querido presenciar”, agregaron.

La investigación deberá resolver las contradicciones entre las distintas versiones y determinar si existieron responsabilidades penales en la muerte de los dos jóvenes. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando respuestas sobre una jornada que conmocionó al fútbol chileno.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad