Carabineros imputados por muerte de dos hinchas de Colo Colo rompen el silencio: revelan inédita carta

Los dos Carabineros imputados por la muerte de dos jóvenes hinchas de Colo Colo en las afueras del Estadio Monumental entregaron por primera vez una declaración pública sobre el caso.

El hecho ocurrió el pasado 10 de abril de 2025, en la previa de un partido por Copa Libertadores ante Fortaleza de Brasil.

Hasta ahora, lo sucedido sigue marcado por versiones contrapuestas entre la defensa de los funcionarios y las familias de las víctimas. En ese contexto, los policías, que cumplen arresto domiciliario total en la 28a Comisaría de Fuerzas Especiales, enviaron una carta escrita de puño y letra a la que accedió Mega Investiga.

La carta de los carabineros imputados por la tragedia en el Monumental

En el escrito, ambos funcionarios defendieron su actuar durante la jornada en que murieron los dos fanáticos albos. “Tenemos la convicción y tranquilidad de no haber accionado con intención de causar daño alguno ni de haber participado directamente en los hechos que hoy enlutan al país”, señalaron.

La declaración aparece en medio de una investigación que todavía busca establecer responsabilidades y aclarar qué ocurrió en los alrededores del recinto deportivo.

En la misma carta, los imputados también aludieron al impacto personal que les provocó la tragedia. “Como funcionarios policiales y también como personas, padres, hijos y ciudadanos, nos golpea profundamente lo ocurrido en aquella jornada”, expresaron.

Luego, pidieron cautela frente al desarrollo del caso. “Queremos pedir prudencia, respeto y humanidad. Detrás de cada uniforme hay personas que también sufren, reflexionan y cargan emocionalmente con el impacto de una tragedia que jamás hubiésemos querido presenciar”, agregaron.

La investigación deberá resolver las contradicciones entre las distintas versiones y determinar si existieron responsabilidades penales en la muerte de los dos jóvenes. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando respuestas sobre una jornada que conmocionó al fútbol chileno.