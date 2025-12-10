;

Sacudida en Mega: figura clave abandona el canal tras aceptar propuesta de ambicioso proyecto en otro medio

Su salida causó sorpresa entre sus seguidores.

Alejandro Basulto

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Luis Bozzo Barraza.

El pasado 5 de diciembre, durante la Corpogala, José Mora cerró su etapa en Megamedia. Conocido como Tío Mega, el periodista de 25 años se convirtió en uno de los rostros más visibles en redes sociales del canal, tras más de dos años y medio creando dinámicas virales y tendencias digitales.

Fui muy feliz y siempre voy a estar agradecido de mi equipo de trabajo en Mega. Ahora tengo mucho que demostrar: tanto al resto como a mí mismo. Así que, a salir a jugar de nuevo”, escribió el joven comunicador en Instagram, confirmando su salida.

José Mora, que soñaba desde niño con animar el Festival de Viña, inició su carrera en Mega como practicante antes de asumir la gestión del TikTok de Meganoticias. “Fue clave el apoyo y la confianza que me dio la Poli (Tía Mega) para poder atreverme. Lo pasé muy bien, le tengo harto cariño al equipo”, relató a La Cuarta.

Revisa también:

ADN

El comunicador explicó que su decisión de dejar el canal, surge “porque buscaba cosas nuevas, Mega había sido mi único trabajo en medios y necesitaba exigirme con algo más”. El proyecto que lo sedujo fue DLT (Desde la Tribuna), donde se encargará de mostrar la interna del medio, crear contenido para TikTok y generar tendencias.

Los planes para mí en el canal para 2026 eran algo inciertos y el proyecto de DLT me llamó mucho la atención. Ya conozco a varios del equipo y me gusta mucho su contenido”, agregó.

Finalmente, sobre sus próximos pasos, adelantó: “Lo otro es poder aprender y sumarme poco a poco a lo que está haciendo el Coloro y Diegoat, que la están rompiendo. Así que toca ir paso a paso para ponernos a la altura”.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad