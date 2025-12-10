Sacudida en Mega: figura clave abandona el canal tras aceptar propuesta de ambicioso proyecto en otro medio

El pasado 5 de diciembre, durante la Corpogala, José Mora cerró su etapa en Megamedia. Conocido como Tío Mega, el periodista de 25 años se convirtió en uno de los rostros más visibles en redes sociales del canal, tras más de dos años y medio creando dinámicas virales y tendencias digitales.

“Fui muy feliz y siempre voy a estar agradecido de mi equipo de trabajo en Mega. Ahora tengo mucho que demostrar: tanto al resto como a mí mismo. Así que, a salir a jugar de nuevo”, escribió el joven comunicador en Instagram, confirmando su salida.

José Mora, que soñaba desde niño con animar el Festival de Viña, inició su carrera en Mega como practicante antes de asumir la gestión del TikTok de Meganoticias. “Fue clave el apoyo y la confianza que me dio la Poli (Tía Mega) para poder atreverme. Lo pasé muy bien, le tengo harto cariño al equipo”, relató a La Cuarta.

El comunicador explicó que su decisión de dejar el canal, surge “porque buscaba cosas nuevas, Mega había sido mi único trabajo en medios y necesitaba exigirme con algo más”. El proyecto que lo sedujo fue DLT (Desde la Tribuna), donde se encargará de mostrar la interna del medio, crear contenido para TikTok y generar tendencias.

“Los planes para mí en el canal para 2026 eran algo inciertos y el proyecto de DLT me llamó mucho la atención. Ya conozco a varios del equipo y me gusta mucho su contenido”, agregó.

Finalmente, sobre sus próximos pasos, adelantó: “Lo otro es poder aprender y sumarme poco a poco a lo que está haciendo el Coloro y Diegoat, que la están rompiendo. Así que toca ir paso a paso para ponernos a la altura”.