FOTOS. Filtran feroz funa contra restaurante de Yuhui: “Páganos, sinvergüenza”

El conocido Masterchef está en medio de una polémica que involucra a sus trabajadores.

Soledad Reyes

Es una funa tremenda. Una que los trabajadores del restorán de Yuhui, conocido participante de Masterchef, han hecho por estos días.

Resulta que este fin de semana se cumplió un año desde la inauguración de Ay que Lico, local ubicado en San Vicente de Tagua Tagua.

Sin embargo, lejos de celebrar, un grupo de garzones decidió denunciar, con carteles en el frontis del lugar, el no pago de algunos dineros.

“‘Ay que Lico’, páganos los sueldos y las propinas, sin vergüenza”, se leyó en una de las cartulinas.

Frente a esto, Cecilia Gutiérrez reveló que habló con un socio de Yuhui, ya que éste se encuentra en China, y señaló que el retraso corresponde solo a “unas horas en el pago, no meses ni algo grave”.

No obstante, eso no paró las acusaciones. Y una trabajadora del local se contactó con la comunicadora, para dar a conocer su verdad.

“Totalmente mentira. Soy ex trabajadora del local y llevo esperando más de un mes mis propinas, mis horas extras, y recién cuando pegaron los carteles, me pagaron los días trabajados de noviembre, pero me sigue debiendo dinero”, arremetió.

