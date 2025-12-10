“Nos dicen que el cuerpo de mi mamá estaría en otro lado”: hija de concejala desaparecida en Villa Alegre duda de la búsqueda en el Río Loncomilla

La familia de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre desaparecida desde el 15 de junio, expresó nuevas dudas sobre la búsqueda que Carabineros, PDI y SML mantienen en el sector de La Balsa, donde se indaga un posible objeto metálico ubicado a 12 metros de profundidad en el Río Loncomilla.

Javiera Gallegos, hija de la concejala, reconoció su falta de confianza en el avance de la investigación. Aseguró a TVN que por ahora “no tienen expectativas” y que tiene “muchas razones para desconfiar del trabajo que están haciendo”.

Además, afirmó que han recibido comentarios que apuntan a una hipótesis distinta: “Se nos ha acercado mucha gente, de forma muy reservada, que nos ha planteado que el cuerpo de mi mamá estaría en otro lado y que el vehículo no estaría en el agua”.

El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, informó que están analizando ocho puntos de interés, aunque aún existen zonas “inaccesibles”.

En paralelo, una amiga de González llamó a entregar antecedentes pese al clima de temor que se percibe en Villa Alegre. “Los que tienen información, por favor, hablen (…) dejemos el temor de lado”, señaló.