;

“Nos dicen que el cuerpo de mi mamá estaría en otro lado”: hija de concejala desaparecida en Villa Alegre duda de la búsqueda en el Río Loncomilla

Familiares y cercanos cuestionan el rumbo de las diligencias mientras surgen versiones reservadas que apuntan a escenarios alternativos.

Martín Neut

Radio ADN

Radio ADN

La familia de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre desaparecida desde el 15 de junio, expresó nuevas dudas sobre la búsqueda que Carabineros, PDI y SML mantienen en el sector de La Balsa, donde se indaga un posible objeto metálico ubicado a 12 metros de profundidad en el Río Loncomilla.

Javiera Gallegos, hija de la concejala, reconoció su falta de confianza en el avance de la investigación. Aseguró a TVN que por ahora “no tienen expectativas” y que tiene “muchas razones para desconfiar del trabajo que están haciendo”.

Revisa también:

ADN

Además, afirmó que han recibido comentarios que apuntan a una hipótesis distinta: “Se nos ha acercado mucha gente, de forma muy reservada, que nos ha planteado que el cuerpo de mi mamá estaría en otro lado y que el vehículo no estaría en el agua”.

El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, informó que están analizando ocho puntos de interés, aunque aún existen zonas “inaccesibles”.

En paralelo, una amiga de González llamó a entregar antecedentes pese al clima de temor que se percibe en Villa Alegre. “Los que tienen información, por favor, hablen (…) dejemos el temor de lado”, señaló.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad