Continúa búsqueda de concejala de Villa Alegre desaparecida: confirman que hay ocho puntos de interés en el río Loncomilla

El fiscal Julio Contardo reconoció que existe dificultad para acceder al río, ya que “hoy día sus condiciones no son óptimas”.

Ruth Cárcamo

María Ignacia González

María Ignacia González

Este miércoles se reanudaron las diligencias en el río Loncomilla, en la región del Maule, en el marco de la búsqueda de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, desaparecida hace casi siete meses.

El operativo está focalizado en el sector de La Balsa, donde se produjo el hallazgo de una estructura metálica en un punto que coincide con la última ubicación registrada por el teléfono de la autoridad comunal.

En detalle, el fiscal Julio Contardo indicó que hay nuevos puntos de interés en la investigación, “los que fijamos y los hemos estado trabajando con distintas instituciones”.

Complejidad para acceder al río

Sin embargo, señaló que “hoy día las condiciones del río no son óptimas, todavía tenemos mucho caudal y profundidades del río, porque por sus características es muy complejo, muchos sedimentos y la visibilidad es nula”.

En esa línea, el fiscal detalló que ahora están “buscando en puntos neurálgicos”, pero enfatizó que “las condiciones del río no son absolutamente óptimas”.

“Vamos a trabajar los puntos de interés que tenemos presupuestados ahora que son posible acceder, que son aproximadamente ocho puntos de interés”, concluyó.

