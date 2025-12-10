“Usted le falló a los niños”: Presidente Boric es increpado por manifestante durante la entrega del informe del INDH

Un tenso momento se vivió la mañana de este miércoles 10 de diciembre durante la ceremonia de entrega del Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile 2025. El Presidente de la República, Gabriel Boric, fue increpado directamente por una asistente mientras participaba en el acto oficial organizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El incidente ocurrió en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Mientras se desarrollaba la actividad, una mujer presente en el público alzó la voz para interrumpir el protocolo y lanzar una dura recriminación al Mandatario: “Presidente, usted le falló a los niños de Chile”.

Foco en la crisis de la niñez

La interpelación apunta directamente a la crisis que atraviesa el sistema de protección de menores del Estado (anteriormente Sename, hoy Mejor Niñez), una temática que ha sido recurrente en las críticas hacia la gestión gubernamental por las listas de espera y las condiciones de las residencias. La manifestante insistió en su punto, generando la reacción inmediata de los equipos de seguridad y la incomodidad de las autoridades presentes.

El evento, que tenía lugar en el sector de la Plaza de la Cultura, contaba con la presencia de la directora del INDH, Consuelo Contreras, y diversas autoridades de los tres poderes del Estado. El informe de este año aborda, entre otros temas, la situación de grupos vulnerables, incluyendo específicamente capítulos dedicados a la niñez, adolescencia y las deudas del Estado en materia de garantías sociales.

Contexto de Derechos Humanos

La jornada del 10 de diciembre es una fecha clave para la administración, donde se suelen balancear los avances y deudas en la materia. Previo a este incidente, el Presidente Boric también había recibido el informe bienal del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, reafirmando el compromiso de su gobierno con las víctimas de la dictadura, un eje central de su agenda de derechos humanos que hoy se vio contrastado por las demandas sociales urgentes del presente.

Hasta el cierre de esta nota, Presidencia no ha emitido un comunicado oficial específico sobre la interrupción, manteniéndose el foco en la entrega formal de los documentos que diagnostican el estado de los derechos fundamentales en el país durante el último año.