La Universidad de Chile pone sus ojos en delantero de Peñarol para reemplazar a Lucas Di Yorio

Pese a haber tenido un gran año a nivel internacional y uno rescatable en el plano local, la Universidad de Chile vivirá etapas de muchos cambios de cara al 2026.

El primer gran giro en el futuro de los azules es la inminente partida de Gustavo Álvarez de la banca, luego de que el propio entrenador anunciara que dejará el cargo, pese a tener contrato vigente con la institución. Sin embargo, los movimientos no serán solo en la dirección técnica: el plantel también sufrirá modificaciones.

Tal como adelantó ADN Deportes, el “Romántico Viajero” estará obligado a contratar al menos un delantero, ya que tanto Lucas Di Yorio como Rodrigo Contreras no continuarán en el club en 2026.

Según la información que pudo recabar este medio, la dirigencia de Azul Azul ya tendría a su favorito para convertirse en el nuevo goleador estudiantil: se trata de Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol, quien quedará libre del “Manya”.

El uruguayo, de 28 años, ha sido titular durante toda la campaña del cuadro aurinegro, en la que disputó 50 partidos entre torneos locales e internacionales, anotando 15 goles y entregando 6 asistencias.

Eso sí, la Universidad de Chile tendrá competencia para convencerlo, ya que el atacante también ha sido vinculado a diferentes equipos del fútbol sudamericano, entre ellos Boca Juniors.