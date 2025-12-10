El volante de Universidad de Chile, Charles Aránguiz, fue el gran ganador de la Gala Crack del fútbol chileno tras quedarse con el premio al mejor futbolista de la temporada 2025.

El “Príncipe” superó en las votaciones a jugadores como Lucas Cepeda, Lucas Assadi, Fernando Zampedri, Matías Palavecino, Leonardo Valencia y Diego Sánchez, entre otros nominados.

Durante el desarrollo de la Gala Crack, el exfutbolista y actual tesorero del Sifup, Fernando Cordero, conversó con ADN Deportes y fijó su postura sobre quién fue el mejor del año. El “Chiqui” se inclinó por dos nombres: Aránguiz y Zampedri.

“Creo que Aránguiz y Zampedri, dos ídolos, fueron los mejores de la temporada, pero Aránguiz tuvo mejor año por su participación con la U, que estuvo peleando internacionalmente. Charles fue uno de los puntos altos de la U en los dos frentes”, señaló el otrora defensa y multicampeón con Universidad Católica.

Además, Cordero eligió al jugador revelación de la temporada 2025. “De las tres divisiones, me quedo con Aldrix Jara. Pasó de Deportes Limache a Cobreloa y marcó mucha diferencia en poco tiempo”, concluyó.