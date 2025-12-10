La frase del presidente del Betis que reactiva el sueño de ver a Pellegrini en La Roja: “Cuando piense en irse…”

Hace pocas semanas, Manuel Pellegrini puso fin a las dudas sobre su futuro. Tras varios meses siendo vinculado a la selección chilena, el técnico de 72 años tomó una decisión y renovó su contrato con el Real Betis hasta 2027.

Sin embargo, la posibilidad de ver al “Ingeniero” en la banca de La Roja sigue latente, situación que fue abordada directamente por el propio presidente del club español, Ángel Haro.

El timonel del cuadro andaluz fue claro sobre el futuro del estratega nacional y confirmó que existe una disposición total del club para facilitar su eventual salida en caso de querer asumir como DT de la selección chilena.

“Cuando Manuel entienda que su ciclo en Betis ya acabó porque piensa irse a la selección chilena o a cualquier otro proyecto, nos sentaremos con el mismo cariño que hemos tenido hasta ahora y lo resolveremos”, declaró Haro en la previa del duelo de este jueves ante Dinamo Zagreb por la Europa League.

En esa línea, el timonel del Betis le bajó perfil a las cláusulas del nuevo contrato de Pellegrini, aunque no descartó que exista alguna que le permita poner término anticipado a su vínculo para partir a La Roja.

“No es tan relevante el hecho de tener ventanas de salida en el contrato. Estamos muy contentos con la renovación. Ya dije en su momento que cuando se dieran las circunstancias apropiadas, llegaríamos a un acuerdo pronto”, agregó.

Por ahora, el Real Betis se concentra en sus desafíos inmediatos. El equipo de Manuel Pellegrini enfrentará a Dinamo Zagreb este jueves a las 14:45 horas de Chile, en un duelo válido por la sexta fecha de la fase de liga de la Europa League.