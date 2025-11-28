;

Los halagos desde Chile no sirven: Manuel Pellegrini frena la ilusión en La Roja y renueva su contrato con Real Betis

Entrenador chileno, que parecía ser una opción para la banca de la selección chilena, finalmente extendió su vínculo con el club español por una temporada más.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Tras varias semanas siendo vinculado con la selección chilena, Manuel Pellegrini ya tomó una decisión: renovó su contrato con el Real Betis.

Este viernes, el cuadro español anuncio oficialmente la renovación del entrenador nacional, quien extendió su vínculo con el club por un año más, es decir, hasta junio de 2027.

Esta noticia llega un día después de que se diera a conocer una supuesta reunión entre Pellegrini y el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa. Y fue el propio Pellegrini quien desmintió aquella información. “Ni he conversado con el presidente (Pablo Milad) ni ha venido ninguna delegación para acá”, dijo el técnico el día de ayer.

En las últimas semanas, el “Ingeniero” recibió numerosos halagos desde Chile, principalmente del presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien siempre remarcó que las puertas de La Roja están abiertas para Manuel Pellegrini.

Sin embargo, todo quedó en elogios, ya que el DT de 72 años finalmente optó por seguir en España en lugar de asumir la banca de la selección chilena.

