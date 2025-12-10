;

Justicia rechaza demanda por casi $2 mil millones del viudo de Viviana Haeger contra el Estado

El juzgado concluyó que no hubo un actuar arbitrario ni injustificado por parte de las instituciones.

Javiera Rivera

El Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt desestimó la demanda por perjuicios presentada por Jaime Anguita, viudo de Viviana Haeger, quien exigía una indemnización cercana a los $2 mil millones por presuntas fallas en la investigación.

Según informó Radio Biobío, Anguita responsabilizaba a la Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML) por errores que, a su juicio, afectaron el desarrollo del caso.

El tribunal reconoció que hubo deficiencias en el actuar de las instituciones, pero determinó que estas no alcanzan el umbral necesario para configurar responsabilidad del Estado, señalando que no se trató de acciones “arbitrarias”.

La demanda también fue calificada como “exorbitante”, ya que incluía costos considerados de carácter personal.

Entre ellos, un cobro por $138 millones en gastos de defensa legal, monto que, según argumentó el Consejo de Defensa del Estado— corresponde a desembolsos privados que no pueden ser traspasados al fisco.

Finalmente, en su resolución, el juzgado indicó que no fue posible acreditar un actuar “desprolijo, desordenado e incompetente” por parte de los organismos investigativos.

Tampoco se observó una conducta que careciera totalmente de justificación, razón por la cual la acción judicial de Anguita fue finalmente rechazada en su totalidad.

