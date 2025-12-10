Brutal crimen en Argentina: hombre citó al novio de su ex pareja y lo asesinó con un machete

Un hombre de 31 años, identificado como N.S.C., fue detenido en Florencio Varela, Argentina, acusado de asesinar a Cristian Eleazar Gómez Núñez (32) tras citarlo a su casa en medio de una disputa por celos.

Según informó Infobae, la hermana de la víctima alertó a la Policía, y personal de la Comisaría 4ª de Bosques detuvo al presunto homicida en el mismo domicilio donde también había un menor involucrado.

El atacante no intentó escapar y, al ser aprehendido, justificó el hecho diciendo: “Nadie le pega a mi hijo”.

Sin embargo, un examen médico solicitado por el fiscal Federico Pagliuca, de la UFI Nº5 Descentralizada de Florencio Varela, determinó que el niño no tenía lesiones, descartando por ahora la supuesta agresión que habría detonado la pelea.

En conversación con el medio, Georgina, la madre de Cristian, relató que su hijo estaba en una relación estable y próxima a mudarse con su pareja, lo que habría provocado la reacción violenta de N.S.C.

Afirmó que el imputado hostigaba a la mujer con mensajes y acusaciones falsas, y que incluso afilaba cuchillos frente al niño mientras insinuaba que atacaría al novio de su ex.

“Inventó que mi hijo le había pegado al nene… lo hostigaba y decía que esto no se iba a quedar así”, expresó.

Cristian acudió a la vivienda acompañado de su hermana. Tras una fuerte discusión, N.S.C. lo atacó con un machete artesanal, cortado y afilado por él mismo, y lo apuñaló dos veces en el pecho. La víctima murió en el acto.

Los investigadores incautaron los celulares del agresor y de Cristian. En paralelo, desde fiscalía solicitaron que la aprehensión del acusado sea convertida en detención formal por homicidio simple, mientras avanza la investigación.