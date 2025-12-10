;

Alivio para fin de año: Enap anuncia fuerte baja general en el precio de los combustibles

La estatal anunció disminuciones importantes en los valores por litro de las gasolinas y el GLP vehicular, vigentes por tres semanas.

Una excelente noticia para el bolsillo de los chilenos entregó este miércoles la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). En su esperado Informe de Cálculo Precio Paridad de Importación, la estatal confirmó una fuerte baja generalizada en los precios de los combustibles, la cual se hará efectiva a partir de este jueves 11 de diciembre.

El anuncio llega como un verdadero “regalo de Navidad adelantado” para los conductores y familias que se preparan para los gastos de fin de año y las vacaciones. Según el reporte, la disminución afectará tanto a las gasolinas de 93 y 97 octanos (26,5), como al petróleo diésel ($21,4), marcando un quiebre positivo tras los ajustes anteriores.

El detalle del ajuste

La variación de precios, que rige para las próximas semanas, se explica por la aplicación de la regla de Precio Paridad de Importación, el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP). Aunque ENAP no fija los precios finales al consumidor —estos son libres dada la condición de mercado abierto—, sus informes son la referencia base para los distribuidores mayoristas y las estaciones de servicio a lo largo del país.

Enap también señaló ue el precio del kerosene bajará 41,1 pesos yq eu el GLP de uso vehícular hara lo mismo en 7,3 pesos.

