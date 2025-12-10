;

VIDEO. Anunció su postura tras el debate: Franco Parisi confirma su voto de cara a la segunda vuelta entre Jara y Kast

A través de redes sociales, el líder del PDG junto a su hermana se manifestaron sobre el balotaje del 14 de diciembre.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La participación de Jeannette Jara y José Antonio Kast en el debate Anatel, el último antes de la segunda vuelta del 14 de diciembre, generó diversas reacciones, pero una de las más comentadas surgió desde el propio entorno de Franco Parisi.

Tanto el excandidato presidencial como su hermana Zandra se manifestaron públicamente después del encuentro televisado, marcado por duros cruces, acusaciones y una fuerte tensión entre ambos aspirantes a La Moneda.

ADN

16 DE NOVIEMBRE 2025 / LA REINA El candidato presidencial Franco Parisi, llega a su mesa de votación a ejercer su sufragio durante las elecciones primarias presidenciales y parlamentarias 2025. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / Lukas Solis

El debate, transmitido por todos los canales agrupados en la Asociación Nacional de Televisión, abordó nueve bloques temáticos que fueron desde seguridad y crimen organizado hasta migración, economía y políticas sociales. Bajo estrictas reglas, como la prohibición del uso de dispositivos electrónicos, el intercambio se convirtió en un enfrentamiento directo que, según cientos de usuarios en redes, dejó más dudas que certezas sobre la gobernabilidad y las propuestas de ambos candidatos.

¿Qué dijeron los Parisi?

Fue precisamente ese clima el que motivó a Zandra Parisi a compartir un video donde expresó su profunda molestia con el tono del debate. “Estoy viendo peleas, ofensas. Dios, yo no quiero esto para Chile”, dijo, visiblemente frustrada, agregando que la jornada le había generado más distancia que claridad respecto a los proyectos en disputa.

En paralelo, Franco Parisi también reaccionaba en redes con un mensaje breve y categórico.

Recién pasada la mitad de la noche, ambos revelaron su postura definitiva: su voto será nulo. “Me convencieron… ninguno de los dos merece ser presidente”, afirmó Zandra, mientras Parisi publicó en Instagram su decisión mediante una sola palabra: “NULO!”.

ADN

Captura

La definición impactó especialmente considerando el peso electoral que el excandidato mantiene entre parte del electorado independiente y digital, justo en la recta final de una elección marcada por la polarización y la incertidumbre.

