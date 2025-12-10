Interpol, el proyecto musical de un actor de “Stranger Things” y más: Lollapalooza Chile anuncia los primeros sideshows

La semana de Lollapalooza Chile comienza a tomar forma con la confirmación oficial de los primeros sideshows. A través de sus redes sociales, el festival musical presentó el listado “Volumen 1”, que incluye artistas internacionales que ofrecerán shows adicionales en Santiago.

“Sigan atent@s… La era de los sideshows aún no termina“, comentaron desde la cuenta oficial del evento, anunciando que habrá más conciertos paralelos.

La ruta de presentaciones especiales arrancará el 11 de marzo con Viagra Boys en Sala Metrónomo, cuyas entradas estarán disponibles en PassLine. El grupo sueco, referente del postpunk contemporáneo, llegará con discos como Street Worms y Cave World.

El 12 de marzo será doble: Men I Trust actuará en Sala Metrónomo con su dream pop minimalista, mientras que Interpol, ícono del revival postpunk, se presentará en el Teatro Caupolicán. Ambos shows tendrán entradas en Puntoticket.

El 16 de marzo será el turno de TV Girl en Blondie, con su propuesta de pop retro y electrónica lo-fi, y en el Teatro Coliseo se presentará DJO, proyecto musical del actor de Stranger Things, Joe Keery. Este último sideshow promete synth-pop y psicodelia moderna.

La primera artista en anunciar show individual fue Marina, quien abrirá la temporada el 17 de marzo en el Teatro Coliseo con un concierto íntimo.

Las entradas para todos los sideshows estarán disponibles desde el jueves 11 de diciembre al mediodía en las plataformas oficiales.