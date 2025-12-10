;

Muere el fundador de emblemática banda sureña: su legado marcó la música ranchera chilena

Su velorio se realiza en la región de Los Lagos.

Alejandro Basulto

Muere el fundador de emblemática banda sureña: su legado marcó la música ranchera chilena

El mundo de la música ranchera en Chile lamenta la partida de Agustín Álvarez Cárcamo, fundador del emblemático grupo Los Manantiales. La noticia fue confirmada por la banda a través de sus redes sociales.

“Hoy se va quien fue el creador de Los Manantiales y el autor de grandes composiciones melódicas que llegaron al alma de miles de chilenos y argentinos que se enamoraron de las canciones de Los Manantiales”, anunció el equipo de comunicaciones de la agrupación musical sureña.

Luego de casi una década alejado de los escenarios por temas de salud y que en el último tiempo fue apagando su vida, llena de miles de historias contadas en letras y canciones que marcaron a más de una generación, junto a su cuñado Raúl Angulo del Río, en 45 años entregando su voz en esos corridos y rancheras que siguen vigentes en cientos de grupos musicales que han admirado a Agustín Álvarez Cárcamo”, añadieron.

Desde el Instagram de la agrupación también destacaron su vínculo con la comunidad: “Enseñó y dio oportunidad a muchos músicos de la región de Los Lagos, en su recordado restaurant Los Manantiales de calle Lynch en Osorno y que fue lugar de encuentro con su gente campesina al son de unas buenas rancheras y un buen plato de comida en familia”.

Son miles y miles de historias por contar, pero hoy es momento de que descanse, pero su alma vivirá siempre con quienes pudieron acompañarlos en sus últimos momentos en su domicilio en Rahue Alto. Descansa en paz, Agustín Álvarez Cárcamo, y que Dios te llene de tranquilidad de que tus hij@s, niet@s, hermanas y hermanos, sobrin@s te recordarán hasta la eternidad”, concluyeron.

El velorio se realiza en la sede de la población Manuel Rodríguez, calle La Serena 1025. Los funerales serán informados por medios radiales y redes sociales.

