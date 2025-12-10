;

Inti-Illimani Histórico anuncia gira con “Reencuentro” y suma invitados de su historia musical

La histórica agrupación sumará a cuatro exintegrantes en un espectáculo que recorrerá Temuco, Concepción, Santiago y Viña del Mar en diciembre.

Nelson Quiroz

Inti-Illimani Histórico

Inti-Illimani Histórico / Marcelo Kohn

Inti-Illimani Histórico alista un espectáculo especial para cerrar el año: “Reencuentro”, un show que reunirá a músicos clave que han sido parte de sus distintas etapas.

La presentación contará con la participación de Jorge Ball, Pedro Villagra, Cristóbal Berrú y Cristián Mancilla, todos reconocidos por su aporte a la agrupación en diferentes momentos de su trayectoria.

El espectáculo busca celebrar los 58 años de historia del Inti, un colectivo fundamental para la Nueva Canción Chilena y cuya propuesta ha combinado raíces latinoamericanas con influencias clásicas y populares. Ese cruce musical les ha permitido consolidar un prestigio internacional que se mantiene vigente hasta hoy.

La banda, actualmente integrada por Horacio Salinas, José Seves, Horacio Durán, Camilo Salinas, Fernando Julio, Danilo Donoso y Hermes Villalobos, destacó que este reencuentro con antiguos integrantes permitirá ofrecer un concierto cargado de emoción, memoria y sonoridades tradicionales.

En el escenario, los invitados aportarán sus estilos: Ball, luthier y multiinstrumentista que formó parte del grupo a inicios de los ’80; Villagra, músico de los ’90 con reconocida trayectoria; Berrú, quien mantiene viva la impronta ecuatoriana heredada de su padre Max Berrú; y Mancilla, representante de la etapa más reciente del conjunto.

Además del show ya anunciado en Santiago, fijado para el 26 de diciembre en el Teatro Caupolicán, la gira contempla otras tres presentaciones en regiones que ampliarán este esperado reencuentro con su público.

Las fechas confirmadas del tour “Reencuentro” son las siguientes:

  • 7 de diciembre en el Teatro Municipal de Temuco
  • 20 de diciembre en el Teatro Universidad de Concepción
  • 26 de diciembre en el Teatro Caupolicán de Santiago
  • 27 de diciembre en el Teatro Municipal de Viña del Mar

Las entradas para todas las funciones ya están disponibles a través del sistema PuntoTicket.

