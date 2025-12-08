Jorge Segovia habla por primera vez tras el descenso de Unión Española y lanza potente promesa: “Desde ahora...”

A más de una semana de que se consumara el descenso de Unión Española a la Primera B, el dueño del cuadro de Independencia, Jorge Segovia, rompió el silencio y asumió públicamente su responsabilidad por el fracaso deportivo de la institución.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el dirigente español fue categórico: “Terminado el campeonato, asumo toda la responsabilidad por el descenso de Unión”.

“Lo fácil sería culpar a otros; casas de apuestas, árbitros, directivos, jugadores, etc. No voy a hacerlo”, agregó en su cuenta de X.

Por último, Segovia aclaró los rumores sobre su posible salida del club y ratificó su compromiso con Unión Española: “Y me comprometo, desde ahora, a hacer todo lo que esté en nuestras manos para volver a la Primera A”.

Cabe recordar que después de una irregular campaña donde tuvo a tres entrenadores, incluyendo el interinato de Gonzalo Villagra, Unión Española terminó en el último puesto del Campeonato Nacional 2025 con 21 puntos, con un negativo saldo de 6 triunfos, 3 empates y 21 derrotas.