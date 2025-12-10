Alerta en Municipalidad de El Tabo: Contraloría detecta 24 funcionarios con vínculo directo al alcalde y cuestiona contratación familiar

La Municipalidad de El Tabo quedó nuevamente bajo observación luego de que la Contraloría identificara 24 funcionarios con vínculo directo con el alcalde Alfonso Muñoz, dentro de un total de 56 trabajadores relacionados por parentesco o amistad con autoridades comunales.

El caso más grave corresponde a la contratación a honorarios de Karla Muñoz, sobrina del jefe comunal, en la SECPLA.

El organismo declaró la designación “nula por inhabilidad legal” y afirmó que “no existen informes, registros formales ni evidencias de trabajos en terreno” que respalden sus funciones.

La auditoría también detectó redes familiares asociadas a otros directivos municipales, como el director jurídico Patricio Lagos, la directora de Control Carolina Acevedo y el director de Administración y Finanzas Vicente Catalán, todos con parientes contratados en diversas unidades.

“No pueden desempeñarse en una misma institución”

Consultado por Radio Bío Bío, el municipio evitó entregar declaraciones.

Expertos recordaron los límites legales en estas situaciones. La abogada María Lorena Rossel recalcó que “no pueden desempeñarse en una misma institución cuando existe relación jerárquica”.

Por su parte, el especialista en transparencia Alberto Precht subrayó que estos casos se analizan siempre bajo el principio de probidad.

La fiscalización no acreditó irregularidades mayores, pero volvió a instalar el debate sobre conflictos de interés y resguardo de la probidad en la administración local.