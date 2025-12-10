;

Alerta en Municipalidad de El Tabo: Contraloría detecta 24 funcionarios con vínculo directo al alcalde y cuestiona contratación familiar

La auditoría advirtió inhabilidades, ausencia de respaldos laborales y presencia de redes parentales en distintas unidades de la administración local.

Martín Neut

Alfonso Muñoz, alcalde de El Tabo

Alfonso Muñoz, alcalde de El Tabo

La Municipalidad de El Tabo quedó nuevamente bajo observación luego de que la Contraloría identificara 24 funcionarios con vínculo directo con el alcalde Alfonso Muñoz, dentro de un total de 56 trabajadores relacionados por parentesco o amistad con autoridades comunales.

El caso más grave corresponde a la contratación a honorarios de Karla Muñoz, sobrina del jefe comunal, en la SECPLA.

El organismo declaró la designación “nula por inhabilidad legal” y afirmó que “no existen informes, registros formales ni evidencias de trabajos en terreno” que respalden sus funciones.

La auditoría también detectó redes familiares asociadas a otros directivos municipales, como el director jurídico Patricio Lagos, la directora de Control Carolina Acevedo y el director de Administración y Finanzas Vicente Catalán, todos con parientes contratados en diversas unidades.

“No pueden desempeñarse en una misma institución”

Consultado por Radio Bío Bío, el municipio evitó entregar declaraciones.

Expertos recordaron los límites legales en estas situaciones. La abogada María Lorena Rossel recalcó que “no pueden desempeñarse en una misma institución cuando existe relación jerárquica”.

Por su parte, el especialista en transparencia Alberto Precht subrayó que estos casos se analizan siempre bajo el principio de probidad.

La fiscalización no acreditó irregularidades mayores, pero volvió a instalar el debate sobre conflictos de interés y resguardo de la probidad en la administración local.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad