Ejecutivo aprueba nuevo Alto Mando de la PDI propuesto por el director general para 2026

Durante este lunes, la Policía de Investigaciones de Chile informó que el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, aprobó el nuevo Alto Mando institucional propuesto por el director general Eduardo Cerna Lozano.

Desde la PDI destacaron que “ser una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía y parte del ecosistema de seguridad pública, significa un orgullo”, agregando que “el relacionamiento estratégico potencia el trabajo colaborativo en beneficio del país y la comunidad, que sin duda se refleja en la trayectoria funcionaria de cada uno de los Oficiales Generales que hoy se acogen a retiro”.

Según destacaron, el nuevo Alto Mando, en tanto, “será el encargado de continuar trabajando ante los desafíos que presente el crimen organizado, los delitos de alta complejidad, potenciando el análisis criminal, la prueba científica y el control migratorio, de acuerdo a los más altos estándares que la sociedad legítimamente nos exige”.

Asimismo, la PDI reafirmó que “seguirán con el trabajo mancomunado con Carabineros de Chile y de manera colaborativa con las demás instituciones que conforman el ecosistema de seguridad de nuestro país”.