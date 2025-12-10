;

VIDEO. Radio de Curicó realiza curiosa “funa” a excandidato por deuda impaga: “Lo invitamos a acercarse a nuestro…”

La emisora difundió un sketch donde recordó un spot de campaña y añadió un llamado público para que el exaspirante regularice el monto pendiente con la estación.

Martín Neut

Freddy Retamal

Javier Ahumada Ramírez

Javier Ahumada Ramírez

La Radio RTL de Curicó tomó una inusual medida para exigir el pago de una deuda pendiente al excandidato a alcalde Javier Ahumada Ramírez, quien contrató espacios publicitarios durante la campaña municipal pero no regularizó los montos tras no resultar electo.

Según fuentes de la emisora, la gerencia intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el exaspirante, sin obtener respuesta. Ante la falta de avances, el medio decidió exponer públicamente la situación mediante un sketch transmitido en vivo.

Revisa también:

ADN

En la emisión, se reprodujo parte del spot contratado por Ahumada y, al cierre, una voz femenina lanzó un mensaje directo:

“Invitamos al señor Javier Ahumada a acercarse a nuestro departamento comercial a pagar la factura que nos adeuda. Atentamente, RTL”.

La acción abrió debate entre auditores y usuarios en redes sociales respecto a los límites que pueden adoptar los medios para cobrar servicios impagos.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad