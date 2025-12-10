La Radio RTL de Curicó tomó una inusual medida para exigir el pago de una deuda pendiente al excandidato a alcalde Javier Ahumada Ramírez, quien contrató espacios publicitarios durante la campaña municipal pero no regularizó los montos tras no resultar electo.

Según fuentes de la emisora, la gerencia intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el exaspirante, sin obtener respuesta. Ante la falta de avances, el medio decidió exponer públicamente la situación mediante un sketch transmitido en vivo.

En la emisión, se reprodujo parte del spot contratado por Ahumada y, al cierre, una voz femenina lanzó un mensaje directo:

“Invitamos al señor Javier Ahumada a acercarse a nuestro departamento comercial a pagar la factura que nos adeuda. Atentamente, RTL”.

La acción abrió debate entre auditores y usuarios en redes sociales respecto a los límites que pueden adoptar los medios para cobrar servicios impagos.