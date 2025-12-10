María José Rojas fue una de las primeras exponentes femeninas del skate en Chile, al punto de haber defendido a nuestro país en diversas competencias de la especialidad.

De hecho, fue la primera mujer en representar a nuestro país en un Mundial, además de batallar por clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, sin alcanzar el ranking necesario.

“Coté” apuntó a su revancha en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque también motivada por disputar los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde finalmente no estuvo producto de un problema que la llevó incluso a dejar de competir.

“Por el momento, cero posibilidad de volver al alto rendimiento. Me sentí un poco defraudada del proceso, del Team Chile, del Ministerio del Deporte. Sufrí una agresión física, intenté activar el protocolo, pero cuando se tienen que generar las respuestas, no me sentí conforme. Hice una denuncia al COI, hubo respuesta al COCh, pero en el COCh no se activó, la Federación se hizo la desentendida. Esas dinámicas fueron apagando mis ganas de querer seguir representando”, reconoció María José Rojas en diálogo con ADN TOP.

“El último período me tuve que pagar la mayoría de los viajes. No disfrutaba mucho cuando competía, necesitaba hacerlo porque me hace feliz y quizá ya no a través de la competencia, sino que a través de esta contribución social, transmitir valores, la disciplina y educar a las nuevas generaciones”, remarcó quien hoy es directora del Club Deportivo La Casa del Skate, a través del cual organiza el Encuentro Nacional de Organizaciones de Skate, evento que se desarrollará este sábado 13 de diciembre, en el Skate Park del Estadio Nacional.

“Nos dieron el apoyo para hacer un taller de skate y a partir de ahí hacer un club deportivo. En base a eso, pensamos en invitar a todas las comunidades a un espacio que es bien restringido para el uso. La gente de regiones tiene muy poco acceso a skateparks de alto rendimiento, el del Nacional es el único en Chile. Por eso invitamos a todos para que puedan conocer nuestra pista”, planteó la ahora exdeportista de 29 años, apuntando también a que el recinto ñuñoíno tenga más actividad para el skate.

“Está bien que sea un lugar de alto rendimiento, pero para que siga creciendo el deporte, necesitamos generar estos espacios y se puedan utilizar de manera correcta”, cerró María José Rojas.