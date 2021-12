María José Rojas, la skater chilena que buscará perfeccionarse en Estados Unidos para dejar en lo alto a Chile en Santiago 2023

En una nueva edición de Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda conversó con María José Rojas, una de las máximas exponentes del skate chileno, quien comentó los obstáculos que ha tenido en su carrera y sus proyecciones para los futuros desafíos.

Desde sus inicios con este deporte, la “Cote” señaló que “ha sido complicado. Las personas tienen el concepto de que el skate es para hombres. Cuando empecé hace 12 años atrás, la situación social del país era distinta. Muy pocas chicas andaban en skate. Se notaba la diferencia de género”.

“Para las mujeres, es y ha sido muy difícil abrir este espacio. Cuando partí, un par de veces casi tuve que ponerme a pelear en el skate park. Solo por el hecho de ser mujer no me daban ese espacio”, confesó la referente nacional en la modalidad street.

Sin embargo, Rojas destacó el desarrollo cultural de la disciplina tras incluir el deporte en los Juegos Olímpicos. “Ahora que el skate es un deporte olímpico es una oportunidad para que las mujeres podamos ser deportistas profesionales”, indicó.

“Antes en el skate callejero esto no se permitía. En Chile aún pasa que en campeonatos privados no existe categoría femenina o no hay igualdad de premios”, sostuvo.

Las metas de María José Rojas de cara lo que se viene

La skater chilena no pudo competir en Tokio 2020 pero no baja los brazos. “Fue complicado. Me desmotivé en el momento, pero entiendo que necesito trabajar y viajar más. Encontrar nuevas oportunidades”, afirmó.

“Sigo a full entrenando y enfocada en clasificar a París 2024 y Los Ángeles 2028. El skate no saldrá de los JJOO porque es un deporte muy inclusivo”, aseguró.

En cuanto a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, María José Rojas tiene clara su preparación. “Para el próximo año estoy preparando mi visa de atleta para irme a vivir a Estados Unidos, porque es un país que tiene muchas pistas y oportunidades para desarrollarme en el deporte y es una instancia para dar lo mejor de mí de cara a Santiago 2023″, reveló.

“Como deportista una anhela siempre a quedar en el podio. A a nivel panamericano las potencias mundiales en mi disciplina son Estados Unidos y Brasil, pero se hará todo lo posible para clasificar y quedar dentro del podio, eso sirve porque hay mas competencia y una se puede preparar mejor“, sentenció la deportista nacional.