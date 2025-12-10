Chile avanza entre las tres principales opciones para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030 / Richard Baker

El año pasado, el Presidente Gabriel Boric anunció la postulación de Chile para albergar un nuevo megaevento tras el exitoso desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Se trata de las gestiones para que nuestro país albergue los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, paso fundamental en torno al anhelo de recibir a futuro una cita de los anillos.

A más de año y medio de dicho anuncio, el Comité Olímpico Internacional (COI) entregó novedades al Comité Olímpico de Chile.

En una misiva escrita por Danka Hrbekova, jefa del Grupo de Trabajo de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el COI, a la cual tuvo acceso ADN Deportes, dio a conocer los resultados del período de “Diálogo Continuo”, donde nuestro país tuvo su presentación oficial en Suiza el pasado 11 de marzo.

En dicho texto, plantea que Santiago avanzó, junto a otras dos ciudades, al grupo de “Diálogo Dirigido” como una de las sedes preferidas para albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

Entre las principales cualidades de la postulación chilena que destacó el COI está la “reutilización de la infraestructura y aprovechamiento de la experiencia durante la organización de los Juegos Panamericanos 2023″, la “visión y objetivos de legado alineados con los planes de desarrollo local”, y el “sólido apoyo del gobierno local, incluyendo el compromiso de financiar el 70% del presupuesto del evento”.

“El Grupo de Trabajo espera seguir explorando las oportunidades y el apoyo para su proyecto durante el Diálogo Específico, y el equipo de Futuros Anfitriones de los Juegos Olímpicos se pondrá en contacto con usted en los próximos días para hablar sobre los próximos pasos”, cierra el texto, el cual deja a Chile en carrera para ser sede del evento multideportivo planetario, lo que se resolverá en junio de 2026.